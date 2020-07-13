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На Донбассе боевики усилили обстрелы: ранены шесть бойцов ВСУ

13 июля, 07:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты снова ударили из запрещенного "Минском" оружия

За прошлые сутки, 12 июля, российские боевики 16 раз обстреливали наши позиции, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Пять украинских защитников получили ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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Как говорится в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского оккупанты применили против наших защитников артиллерийские системы калибра 152 мм, а вблизи Крымского дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Там противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также оккупанты открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Хутора Вольного. Кроме того, захватчики активизировались возле Луганского – оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опытного агрессор применил минометы 120-ти мм и станковые противотанковые гранатометы. А неподалеку Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй оккупанты применили против наших защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всех украинских защитников доставлено в медицинские учреждения и оказана необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.

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Также оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди мирных жителей нет.

Также ранее мы сообщали, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии.

Как ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе – смотрите видео.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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