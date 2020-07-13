На Донбассе боевики усилили обстрелы: ранены шесть бойцов ВСУ

За прошлые сутки, 12 июля, российские боевики 16 раз обстреливали наши позиции, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Пять украинских защитников получили ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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Как говорится в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского оккупанты применили против наших защитников артиллерийские системы калибра 152 мм, а вблизи Крымского дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Там противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также оккупанты открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Хутора Вольного. Кроме того, захватчики активизировались возле Луганского – оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опытного агрессор применил минометы 120-ти мм и станковые противотанковые гранатометы. А неподалеку Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй оккупанты применили против наших защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всех украинских защитников доставлено в медицинские учреждения и оказана необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.

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Также оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди мирных жителей нет.

Также ранее мы сообщали, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии.

Как ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе – смотрите видео.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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