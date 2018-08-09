На Донбассе разоблачили бордель, замаскированный под сауну

Сегодня, 11:54

Администраторы заведения приводили девушек, которые предоставляли сексуальные услуги клиентам


Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Мариуполе Донецкой области правоохранители разоблачили бордель, который организовали администраторы в сауне. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Преступную группу создали три жительницы Мариуполя, которые работали в сауне администраторами. По предварительной договоренности женщины устроили в заведении место разврата со специально оборудованной комнатой", – рассказали в полиции.

Бордель в сауне работал круглосуточно: администраторы дежурили посменно. По желанию посетителей сауны они вызвали девушек, оказывающих сексуальные услуги, и сопровождали их к клиентам. В борделе постоянно "работали" семь девушек: стоимость услуг за час составляла 600-800 гривен. Деньги за интим девушки брали заранее, после чего отдавали "процент" администраторам. 

Всем трем администраторам сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата или сводничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве луганчанка организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг. Час "взрослых" развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что полицейские Киевской области задержали сутенеров, которые вербовали и поставляли проституток иностранцам.
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