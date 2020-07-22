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На Донбассе рецидивист изнасиловал школьницу

22 июля, 16:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина также обокрал несовершеннолетнюю

В городе Краматорске Донецкой области мужчина напал на 16-летнюю девушку, избил и изнасиловал. Кроме того, нападавший ограбил потерпевшую.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП Украины, 20 июля в полицию с заявлением обратился отец одиннадцатиклассницы. Мужчина сообщил, что неизвестный обидел его дочь.

Сообщается, девушка и мужчина встретились в парке. Во время прогулки он незаметно завел школьницу в безлюдное место, внезапно повалил на землю, нанес несколько ударов по голове и, угрожая расправой, изнасиловал. После этого он похитил из рюкзака потерпевшей мобильный и скрылся с места преступления.

Полицейские за несколько часов разоблачили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за изнасилование, грабеж и мошенничество.

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"По факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) и ч.1 ст. 187 (разбой)", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что стало известно имя полицейского, которого подозревают в изнасиловании девочки в Одессе.

Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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подросток Донецкая область изнасилование краматорск несовершеннолетние

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