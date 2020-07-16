Українська
$ 27,12
31,03
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Одессы

Стало известно имя полицейского, которого подозревают в изнасиловании девочки в Одессе – СМИ

16 июля, 09:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина 12 лет работал в органах внутренних дел

Подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Одессе оказался Михаил Положенцев – экс-куратор программы по противодействию домашнему насилию "Полина" и бывший инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы. Об этом сообщает Detective-info со ссылкой на собственный источник.

Известно, что мужчине сейчас 29 лет, он получил образование психолога в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского и полицейского криминалиста в Одесском государственном университете внутренних дел.

После этого Положенцев 12 лет служил в органах внутренних дел Одессы, а уволился оттуда в апреле 2020 года в звании капитана (когда следствие по делу об изнасиловании уже шло – Ред.). Некоторое время искал новую работу и находился за границей – в Молдове.

Отмечается, что семья пострадавшей опасалась, что дело "сольют". Однако в конце концов экспертиза установила, что биологический материал с нижнего белья жертвы содержит ДНК Михаила Положенцева. Как только подозреваемый вернулся в Украину из Молдовы, его задержали и объявили ему о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (речь идет о "половом акте в виде орального секса").

Также известно, что пострадавшая познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Подозреваемый, который в то время работал на должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта. Спустя несколько дней девушка сообщила об этом своему учителю, который убедил ее обратиться в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 41-летний педофил развращал 10-летнюю девочку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Одесса изнасилование полицейский данные

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)
Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)Одесса
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)Одесса
В Одессе ужесточили карантин: что закрыли
В Одессе ужесточили карантин: что закрылиОдесса
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на борту
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на бортуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять