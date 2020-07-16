Стало известно имя полицейского, которого подозревают в изнасиловании девочки в Одессе – СМИ

Подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Одессе оказался Михаил Положенцев – экс-куратор программы по противодействию домашнему насилию "Полина" и бывший инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы. Об этом сообщает Detective-info со ссылкой на собственный источник.

Известно, что мужчине сейчас 29 лет, он получил образование психолога в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского и полицейского криминалиста в Одесском государственном университете внутренних дел.

После этого Положенцев 12 лет служил в органах внутренних дел Одессы, а уволился оттуда в апреле 2020 года в звании капитана (когда следствие по делу об изнасиловании уже шло – Ред.). Некоторое время искал новую работу и находился за границей – в Молдове.

Отмечается, что семья пострадавшей опасалась, что дело "сольют". Однако в конце концов экспертиза установила, что биологический материал с нижнего белья жертвы содержит ДНК Михаила Положенцева. Как только подозреваемый вернулся в Украину из Молдовы, его задержали и объявили ему о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (речь идет о "половом акте в виде орального секса").

Также известно, что пострадавшая познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Подозреваемый, который в то время работал на должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта. Спустя несколько дней девушка сообщила об этом своему учителю, который убедил ее обратиться в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 41-летний педофил развращал 10-летнюю девочку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться