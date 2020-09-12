Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе серийный поджигатель уничтожил девять автомобилей и украл домкрат (фото)

12 сентября, 16:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленника задержали спасатели

В Северодонецке мужчину подозревают в поджоге восьми автомобилей и краже. Злоумышленника уже задержали.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

Так, 12 сентября около 5:40 спасатели сообщили, что на проспекте Гвардейском между домами 7б и 11а горят автомобили. На месте поджога работники ГСЧС задержали мужчину.

"Во время беседы с одним из пострадавших выяснилось, что из его автомобиля был похищен рюкзак и домкрат, которые находились у 33-летнего поджигателя", — сообщили в полиции.

О подозрении по факту поджога нарушителю сообщат после экспертиз.

В тренде
Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство
Реклама

В то же время ГСЧС в Луганской области сообщает о поджоге девяти автомобилей. Спасатели потушили "ВАЗ-2101", "ВАЗ-2106", "Москвич", Daewoo Sens, Volkswagen lt, две Skoda Octavia, Opel Omega и SsangYong Korando.

Напомним, недавно в Золотоноше Черкасской области полностью сгорели 12 автобусов. Возгорание на предприятии заметил охранник, который вызвал спасателей и полицейских. В итоге огнем уничтожено 12 автобусов, еще один поврежден.

А в Днепре неизвестный облил кислотой 10 автомобилей – четыре машины были повреждены в селе Опытное, и еще шесть – на улице Малиновского в областном центре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поджог Донбасс Луганская область пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
В
В "Слуге народа" рассказали, что означает инспекция в районе поселка ШумыПолитика
"Мы не хотим эскалации": Зеленский с главой ОБСЕ обсудил обострение на ДонбассеПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс
Кравчук об инспекции в Шумах: Украина не пойдет на новые условия боевиков
Кравчук об инспекции в Шумах: Украина не пойдет на новые условия боевиковПолитика
Натерпелся: боевик из
Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять