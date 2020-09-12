На Донбассе серийный поджигатель уничтожил девять автомобилей и украл домкрат (фото)

В Северодонецке мужчину подозревают в поджоге восьми автомобилей и краже. Злоумышленника уже задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

Так, 12 сентября около 5:40 спасатели сообщили, что на проспекте Гвардейском между домами 7б и 11а горят автомобили. На месте поджога работники ГСЧС задержали мужчину.

"Во время беседы с одним из пострадавших выяснилось, что из его автомобиля был похищен рюкзак и домкрат, которые находились у 33-летнего поджигателя", — сообщили в полиции.

О подозрении по факту поджога нарушителю сообщат после экспертиз.

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В то же время ГСЧС в Луганской области сообщает о поджоге девяти автомобилей. Спасатели потушили "ВАЗ-2101", "ВАЗ-2106", "Москвич", Daewoo Sens, Volkswagen lt, две Skoda Octavia, Opel Omega и SsangYong Korando.

Напомним, недавно в Золотоноше Черкасской области полностью сгорели 12 автобусов. Возгорание на предприятии заметил охранник, который вызвал спасателей и полицейских. В итоге огнем уничтожено 12 автобусов, еще один поврежден.

А в Днепре неизвестный облил кислотой 10 автомобилей – четыре машины были повреждены в селе Опытное, и еще шесть – на улице Малиновского в областном центре.

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