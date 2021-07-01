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На Донбассе снова было жарко: где стреляли боевики

1 июля 2021 7:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Российские наемники открывали огонь возле семи населенных пунктов. К счастью, наши бойцы не пострадали

На Донбассе за последние сутки, 30 июня, боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Российские наемники применили против украинских военных ручные и станковые противотанковые гранатометы, БМП-1, минометы 82-го калибра, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

  • Золотое-4;
  • Новоселовка;
  • Новгородское;
  • Красногоровка;
  • Южное;
  • Водяное;
  • Орехово.

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Кроме того, в Луганской области обнаружили вражеский БПЛА типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения. Его вовремя подавили бойцы ВСУ.

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1 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня – возле Авдеевки стреляли из минометов и гранатометов.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали ответный огонь.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного, бойца эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас он в тяжелом состоянии.

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Кроме того, ранее военные РФ накрыли Красногоровку из артиллерии. Действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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