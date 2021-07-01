На Донбассе снова было жарко: где стреляли боевики

На Донбассе за последние сутки, 30 июня, боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Российские наемники применили против украинских военных ручные и станковые противотанковые гранатометы, БМП-1, минометы 82-го калибра, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Возле каких населенных пунктов стреляли:
- Золотое-4;
- Новоселовка;
- Новгородское;
- Красногоровка;
- Южное;
- Водяное;
- Орехово.
Кроме того, в Луганской области обнаружили вражеский БПЛА типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения. Его вовремя подавили бойцы ВСУ.
1 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня – возле Авдеевки стреляли из минометов и гранатометов.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали ответный огонь.
Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного, бойца эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас он в тяжелом состоянии.
Кроме того, ранее военные РФ накрыли Красногоровку из артиллерии. Действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.
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