На Донбассе снова "горячо": ВСУ понесли новые потери

Украинская сторона уже уведомила ОБСЕ о грубом нарушении режима прекращения огня

Украинская армия на Донбассе снова понесла потери. Сегодня в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

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О провокации оккупантов и убийстве украинского военного сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", – говорится в заявлении.

Действия России очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей, отмечает украинская сторона.

Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом и минометы.

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На днях мы писали, что на Донбассе боевики укрепляют новые позиции и обучают наемников.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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