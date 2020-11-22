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На Донбассе снова неспокойно: где атаковали боевики

22 ноября, 07:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на передовой и где враг активизировался

На Донбассе каждый день обстрелы. И за прошедшие сутки, 21 ноября, противник один раз нарушил режим прекращения огня.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил тоже не было.

С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника пока не зафиксировано.

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"Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим прекращения огня", – заявили в штабе ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Минобороны рассказывали, что судьба 69 украинских военных до сих пор неизвестна. Удалось разыскать 457 из 526 человек, пропавших с начала войны на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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