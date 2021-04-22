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На Донбассе погиб боец ВСУ

22 апреля, 12:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На фронте снова обострилась ситуация – боевики совсем обнаглели и продолжают обстреливать позиции ВСУ

Противник не прекращает обстрелы и сегодня в результате разрыва снаряда погиб боец ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

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Военные сообщили, что ВСУ понесли потери в полосе ответственности ОТУ "Север", но не уточнили, где именно.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК уже уведомила ОБСЕ о нарушении боевиками режима прекращения огня и гибели украинского бойца.

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"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", – добавили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинским военным запретили отвечать на провокации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс ВСУ потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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