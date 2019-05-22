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На Донбассе сразу восемь украинских бойцов попали в плен оккупантов

22 мая, 11:22

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию


Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен российских боевиков, когда отклонились от своего маршрута и выехали на оккупированную территорию Донбасса.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, инцидент произошел из-за ошибки в маршруте движения грузовика, который перевозил военных в районе Новотроицкого.

"По предварительной информации, сегодня (22 мая – Ред.) утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения.

Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.

Напомним, сутками ранее, 20 мая, боевики на Донбассе устроили 10 обстрелов, был ранен украинский боец .

19 мая боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако понесли потери .


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Тег ВСУ, боевики, плен, Новотроицкое, ООС

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