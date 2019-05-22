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На Донбассе за сутки ранены трое украинских бойцов

22 мая, 07:28

На каждый обстрел боевики получали адекватный ответ

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ
Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 21 мая оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня.

Позиции украинских войск враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматов и снайперского оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"  противник совершил четыре обстрела:

у населенного пункта Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

у села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сутками ранее, 20 мая, боевики на Донбассе устроили 10 обстрелов, был ранен украинский боец .

19 мая боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако понесли потери .


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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