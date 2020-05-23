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На Донбассе впервые вынесли приговор за пропаганду в сети

23 мая, 15:38

Татьяна Очеретяна

Суд приговорил жительницу Покровска к трем годам тюрьмы

В Донецкой области суд вынес приговор женщине за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" сообщения с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах обвиняемая распространяла в интернете изображения с призывами к решению военного конфликта на Донбассе.

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За преступление суд приговорил женщину к трем годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее в Запорожье служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который распространял в интернете антиукраинские материалы.Агитатор был администратором сепаратистской страницы в одной из запрещенных в Украине соцсетей.

В 2017 году в Украине запретили ряд российских ресурсов. Под санкции попали популярные на тот момент "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru. Уже через несколько месяцев, а именно в мае этого года, срок блокировки истекает. Сайт "Сегодня" рассказывает, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

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