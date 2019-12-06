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В Запорожье задержали антиукраинского интернет-агитатора

6 декабря, 09:04

Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Запорожье служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который который распространял в интернете антиукраинские материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Агитатор был администратором сепаратистской страницы в одной из запрещенных в Украине соцсетей. Там он размещал провокационные материалы, в которых призывал к свержению конституционного строя и изменению границ Украины. Для своей "работы" он специально создал отдельный аккаунт.

Правоохранители расследуют действия мужчины как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме этого, в Одессе разоблачили местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

Также мы писали о том, как СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

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