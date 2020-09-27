Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло

27 сентября, 07:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник снова пытался спровоцировать украинских воинов на ответный огонь

На Донбассе боевики снова нарушили перемирие – за прошедшие сутки противник трижды открывал огонь в сторону позиций украинской армии. Также стало известно о подрыве троих военнослужащих ВСУ в районе Орехово.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, вчера в районе населенного пункта Новолуганское враг выстрелил из станкового гранатомета, а вблизи Верхнеторецкого – со стрелкового оружия. В районе Авдеевки боевики провоцировали наших воинов одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Но эти вооруженные провокации не нанесли вред бойцам ВСУ.

В тренде
Династия военных летчиков: под Чугуевом погиб сын штурмана Ил-76, сбитого под Луганском

В то же время в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести, после чего они срочно были доставлены в госпиталь.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны Андрей Таран подписал указ, согласно которому воюющие на Донбассе военные получат премию за июль и август. По словам главы ведомства, подобное вознаграждение было введено впервые за все время действия особого периода.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на заявление Москвы о саммите "Нормандской четверки"Политика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишиныДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять