На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло

На Донбассе боевики снова нарушили перемирие – за прошедшие сутки противник трижды открывал огонь в сторону позиций украинской армии. Также стало известно о подрыве троих военнослужащих ВСУ в районе Орехово.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, вчера в районе населенного пункта Новолуганское враг выстрелил из станкового гранатомета, а вблизи Верхнеторецкого – со стрелкового оружия. В районе Авдеевки боевики провоцировали наших воинов одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Но эти вооруженные провокации не нанесли вред бойцам ВСУ.

В то же время в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести, после чего они срочно были доставлены в госпиталь.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны Андрей Таран подписал указ, согласно которому воюющие на Донбассе военные получат премию за июль и август. По словам главы ведомства, подобное вознаграждение было введено впервые за все время действия особого периода.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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