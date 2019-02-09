На Донбассе зафиксированы очередные признаки использования лазерного оружия боевиками
Пограничные наряды зафиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета
На Донбассе украинские пограничники в очередной раз зафиксировали вероятные признаки использования пророссийскими боевиками лазерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"До 4 часов утра в субботу, начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось", – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе отметили, что неоднократно фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы, отмечается в сообщении.
Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций.
Напомним, ранее украинские военные рассказали, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Почти каждую ночь украинские военные фиксируют на вражеских позициях внезапные зеленые вспышки.
Также, в мае 2018 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Россия применяет на Донбассе лазерное оружие. Он констатировал, что агрессор применяет против украинцев новое оружие и это нужно обсуждать на международном уровне.
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