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На Донбассе зафиксированы очередные признаки использования лазерного оружия боевиками

Сегодня, 15:26

Пограничные наряды зафиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
На Донбассе зафиксированы очередные признаки использования лазерного оружия боевиками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/cd3/e11/5c4cd3e115ea3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/cd3/e11/5c4cd3e115ea3.jpg Донбасс Пограничные наряды зафиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета

На Донбассе украинские пограничники в очередной раз зафиксировали вероятные признаки использования пророссийскими боевиками лазерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"До 4 часов утра в субботу, начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что неоднократно фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы, отмечается в сообщении.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций.

Напомним, ранее украинские военные рассказали, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Почти каждую ночь украинские военные фиксируют на вражеских позициях внезапные зеленые вспышки.

Также, в мае 2018 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Россия применяет на Донбассе лазерное оружие. Он констатировал, что агрессор применяет против украинцев новое оружие и это нужно обсуждать на международном уровне.

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Тег Россия, пограничники, Донбасс, гпсу, лазерное оружие

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