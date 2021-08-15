На Донбассе заметили колонну военной техники (видео)

Официальной информации пока никакой нет. Очевидцы поделились видео в социальных сетях

На Донбассе движется колонна военной техники. Фото: скриншот

Сегодня, 15 августа, во временно неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области на окружной дороге замечено передвижение колонны военной техники.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Официальной информации о ротациях подразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ) и других перемещениях военной техники пока нет.

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На Донбассе засекли российскую технику

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Ранее мы сообщали, что в "Л/ДНР" замечено огромное скопление техники.

Также напомним, вблизи Украины обнаружен новый военный лагерь РФ.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: