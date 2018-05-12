На линии разграничения выявили лекарства, которые незаконно везли в "ДНР"

Сегодня, 09:44

Нарушения были выявлены правоохранителями и пограничниками 

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В контрольных пунктах въезда-выезда военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили медицинские препараты, которые пытались переправить на временно оккупированную территорию. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Попытку скрыто перевезти товары уличили в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда совместно с представителем ГФСУ.

Под одеждой гражданина Украины нашли почти 285 упаковок различных лекарственных средств. Они были примотаны к телу мужчины. Их стоимость составляет около 25 000 гривен.

Как пояснил мужчина, на подконтрольной российским наемникам территории он хотел подзаработать продав лекарства, ведь в так называемой "ДНР" на медпрепараты значительный дефицит, они намного дороже и лекарственное рынок монополизирован боевиками.

Напомним, на КПВВ "Маринка" пограничники Краматорского отряда и представители фискальной службы задержали автомобиль, которым попытались перевезти средства в сумме 76 500 долларов США. Спрятали их за спинкой задних сидений под газовой установкой. Нарушителя вместе с деньгами передали сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил для принятия правового решения.

Ранее губернатор Луганской области Юрий Гарбуз рассказал о масштабах контрабанды, которую возят на оккупированный Донбасс.
пограничники, лекарства, контрабанда, ДНР, Новотроицкое

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Источник:

"Сегодня"

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