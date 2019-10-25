Надежность энергоснабжения восточных областей Украины под угрозой вследствие блокирования работы энергетических компаний

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета ДТЭК Донецкие электросети на сумму 1,2 млрд грн и счета ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на сумму 1,3 млрд грн

Фото: В. Лазебник

Операционная деятельность операторов системы распределения (ОСР) может быть ограничена в любой момент. Компании не могут обеспечивать надежным электроснабжением население и промышленность на территории своей лицензионной деятельности – контролируемой территории Донецкой области, в т.ч. приближенной к линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил. Ограничение работы ОСР может привести к нарушению целостности и безопасности энергетической системы страны.

Арест счетов ДТЭК Донецкие электросети связан с долгами компании перед ГП "Энергорынок", которые образовались по причине выполнения компанией решений органов власти (КМУиСНБО) о поставке электроэнергии и покупке сальдо-перетоков с неконтролируемой территории Донецкой области в 2014-2017 гг.

Аналогичные долги сформированы также у других операторов системы распределения Донецкой и Луганской областей, и на сегодняшний день составляют суммарно 12 млрд грн. На протяжении 5 лет разными представителям законодательной и исполнительной власти неоднократно инициировались законодательные акты для урегулирования задолженности, однако ни один из них так и не был принят.

Из-за блокировки счетов Государственной исполнительной службой (ГИС) существенно ограничены возможности ДТЭК ДЭС выезжать на аварии и возвращать свет в дома людей: счета заблокированы – невозможно закупить материалы для ремонтов и топливо для машин аварийных бригад. При этом в Донецкой области сегодня высокая аварийная ситуация, связанная с приближенностью к зоне боевых действий и линии разграничения. За все время боевых действий ДТЭК ДЭС выполнено более 16 тыс. ремонтов в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинка, Торецка и других городов области. Также ДТЭК ДЭС не может выполнять работы по присоединениям и развивать инфраструктуру области через свои инвестиционные программы.

Арест счетов ДТЭК ПЭС-Энергоуголь связан с задолженностью компании перед ГП "Энергорынок", основная часть которой сформированна из-за долгов государственных шахт и КП "Компания "Вода Донбасса", снабжающей водой КТ и НКТ Донецкой области в 2014-2019 гг. 17 октября управление ГИС в г. Угледар проведена опись имущества ДТЭК ПЭС-Энергоуголь: подстанций, трансформаторов, иного оборудования ПЭС для последующей принудительной реализации на торгах.

В случае отсутствия решения сложившейся ситуации, ДТЭК Донецкие электросети не сможет обеспечивать надежным электроснабжением 3,5 млн жителей области, все военные объекты области, 1565 бюджетных организаций, 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение. ДТЭК ПЭС-Энергоуголь не сможет осуществлять свою лицензионную деятельность, что может обернуться критичными последствиями для региона – вплоть до полного отключения воды КП "Компания "Вода Донбаса" для всех жителей области и возможного затопления госшахт.

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Компании ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь обращаются к Кабинету Министров Украины и персонально к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксане Коляде и губернатору Донецкой области Павлу Клименко с просьбой принять оперативные действия для разблокирования операционной деятельности ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

Также необходимо на законодательном уровне инициировать вопрос погашения задолженностей на энергорынке, сформированных из-за боевых действий на востоке Украины. Компании ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь готовы к открытому диалогу для поиска конструктивных решений, решающих вопросы деятельности ГП "Энергорынок", операторов системы распределения Донецкой и Луганской областей, а также способствующие сохранению энергобезопасности Украины и защите интересов ее граждан.

Справочная информация

• С начала проведения АТО и по май 2015 г., после утраты контроля над частью Донецкой и Луганской областей, государство Украина приняло решение продолжать поставки электроэнергии на указанные территории, учитывая неопределенность сроков проведения АТО и проживание на неподконтрольной территории миллионов украинцев. Указ Президента Украины и Постановление Кабинета Министров Украины.

• Компания ДТЭК ДЭС работала в соответствии с законодательством Украины и до мая 2015 года продолжала поставку электроэнергии.

• После прекращения поставки электроэнергии в 2015 году в один момент разграничить энергосистемы Украины и НКТ было технически невозможно, поскольку это привело бы к отключению от электроэнергии населения и предприятий в прифронтовой зоне на подконтрольной Украине территории (Авдеевка, Марьинка и т.д.).

• КМУ было принято постановление №263 от 07.05.2015, согласно которому ДТЭК ДЭС обязали покупать сальдо-перетоки электроэнергии с контролируемой территории (КТ) на неконтролируемую (НКТ).

• 26.07.2017 г., сразу же после строительства необходимых дополнительных линий электропередач, сальдо-перетоки были прекращены. Согласно постановлению КМУ №595 от 7.11.14, государство должно было заплатить за поставленную и неоплаченную электроэнергию на НКТ за счет экономии по льготам и субсидиям на данной территории, чего не было сделано.

• Долг НКТ перед всеми энергопоставляющими компаниями на территории Луганской и Донецкой областей составляет 12 млрд грн.

• На сегодня ДТЭК ДЭС обеспечивает электроэнергией 1565 бюджетных организаций (детские сады, школы, больницы), 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение, 200 предприятий, обеспечивающих телерадиокоммуникацию Донецкой области, 10 предприятий магистрального газотрубопровода, уличное освещение городов Донецкой области и более 3-х миллионов людей, живущих в Донецкой области. Энергетическая инфраструктура находится в изношенном состоянии: на контролируемой территории Донецкой области с августа 2018 по август 2019 года ДТЭК ДЭС ликвидировал 9072 аварии: ежедневно устраняются 25 аварий в весенне-летний период и до 100 аварий в осенне-зимний.

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