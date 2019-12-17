Накануне Нового года Фонд Рината Ахметова поздравляет детей с праздниками

Жители Краматорска Донецкой области Александр и Юлиана Новгородцевы стали родителями-воспитателями, когда обоим еще не исполнилось 30 лет.

Сейчас семья Новгородцев заботится о восьмерых детях. Четверо из них попали на воспитание в дом семейного типа только в этом году. "Сегодня" побывали в гостях у семьи.

Двухлетний Руслан в этом детском доме семейного типа – самый маленький. Он уверенно шагает по комнате и постоянно требует внимания.

"Я, когда его первые дни укладывала спать, он поворачивался и даже не требовал внимания, то есть – настолько привык быть один", – говорит мама-воспитательница детского дома семейного типа Юлиана Новгородцева.

Руслан – один из четырех детей, которых Новгородцевы в этом году приняли на воспитание. Такому пополнению здесь радуются.

"Это детки, которые недавно прибыли, они первый раз празднуют свой настоящий Новый год – в семье, их любят, их всегда ждут дома", – говорит воспитанник детского дома семейного типа Максим.

Максим здесь – за старшего. Сейчас ему 15 лет. Родная мать погибла, после чего и оказался в детдоме.

"Старший, которого мы приняли 11 лет назад, он был психически травмированным ребенком", – мама-воспитательница детского дома семейного типа Юлиана Новгородцева.

Здесь у каждого – своя трагическая история, но объединяет всех любовь приемных родителей.

"Я им очень сильно благодарен, они изменили мою жизнь. Если бы не они, я даже и не знаю, что было бы", – говорит воспитанник детского дома семейного типа Максим.

Создать дом семейного типа Юлиана решила, потому что и сама потеряла семью.

"В 14 лет у меня мама пропала без вести и отчим выгнал меня на улицу. Потом, по стечению обстоятельств, меня нашли те, кто стал моими мамой и папой приемными, и забрали меня в семью к себе", – говорит Юлиана Новгородцева.

Супруги все силы положил на борьбу с сиротством.

"Я загорелся, наоборот, много детей чтобы было. Мне нравится, чтобы было много деток", – говорит отец-воспитатель детского дома семейного типа Александр Новгородцев.

Хлопот перед новогодними праздниками – много, ведь переехали в большой новый дом. Украшают его всей семьей.

"Каждый Новый год – он по-своему уникальный. Этот уникален тем, что в большом доме, с родителями и нас много", – рассказывает воспитанник Максим.

Малыши особенно ждут сюрпризов. И вот – первые поздравления и подарки от Фонда Рината Ахметова. Среди подарков – сладости, а еще всей семье Фонд подарил баскетбольный щит.

"Cпасибо Ринату Ахметову за подарок, дети у нас спортивные, будут играть", – говорит отец-воспитатель детского дома семейного типа Александр Новгородцев.

Накануне Нового года Ринат Ахметов традиционно поздравляет детей с праздниками. За последние пять лет участниками масштабной акции стали 700 тыс. детей.

"Акция "Ринат Ахметов – детям" на протяжении 19 лет меняет жизни детей к лучшему. Это долголетняя традиция добра и личного участия в жизни ребенка", – говорит специалист проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ольга Беляева.

Юлиана и Александр говорят – их мечта о большой и дружной семье уже сбылась. А тем, кто еще ждет чудо, дают совет.

"На протяжении своей жизни я видела много чудес, все сбывается, только надо подождать немножко", – говорит мама-воспитатель детского дома семейного типа Юлиана Новгородцева.

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