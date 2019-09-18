Научный подход: украинские ученые обсудили, как документировать свидетельства мирных жителей Донбасса

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова провел хакатон – круглый стол с участием профессиональных конфликтологов, историков, социологов и психологов. Люди науки собрались, чтобы обсудить, как объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Мероприятие стало ответом на огромный запрос со стороны тех, кого коснулся вооруженный конфликт напрямую. Очевидцы событий на востоке Украины стали экспертами форума.

"Сегодня мы попробуем найти подход к людям, жизнь которых в 2014 году навсегда разделилась на до и после. Их истории должны быть рассказаны, но не всегда люди могут поделиться ими с миром – мешают страх, апатия, замкнутость. Главная задача хакатона – разработать такой метод сбора историй мирных, который бы позволил жителям Донбасса свободно и в мельчайших подробностях делиться пережитым", – сказала в приветственном слове директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Историк Оксана Хомяк отметила, что Фонд следует мировым трендам, предлагая документировать конфликт на востоке Украины, опираясь на свидетельства очевидцев:

"Историческая наука становится антропоцентричной – историки пишут историю на основе рассказов людей о тех или иных событиях и на их личном восприятии происходящего. Есть еще одна тенденция – фиксировать рассказы свидетелей как можно раньше, чтобы люди могли интерпретировать пережитое так, как они его запомнили. Важно, чтобы люди не успели скорректировать свои воспоминания. Фонд собрал ученых очень вовремя – память еще не успела "очиститься".

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Приглашенные разделились на команды, чтобы выработать свои предложения о методах сбора историй. За каждым столом собралось по шесть-восемь специалистов и один-два мирных жителя Донбасса, которые либо до сих пор живут на линии соприкосновения, либо переселились подальше от линии фронта. Участники команд перезнакомились, рассказали о том, как события на востоке страны изменили их жизнь.

"У нас многодетная семья, поэтому оперативно собраться и уехать подальше от стрельбы мы не смогли. Просто не могли бросить своих животных – лошадей. Но вывезли всех. За эти годы мы сменили семь мест жительства, мужа трижды арестовывали на блокпостах. Но сегодня мы счастливы. И неделю назад взяли под опеку еще двоих детей", – рассказала Елена Жеребченко, переселенка, приемная мама и психолог в одном лице.

По ее словам, даже ей, человеку владеющему приемами психологической защиты, нелегко вспоминать о событиях 2014–2015 годов, когда жизнь ее детей и животных неоднократно подвергалась опасности.

"Представьте, как трудно вспоминать о пережитом ребенку. Поэтому собирать истории сложнее всего будет у детей. Но и со взрослыми будет сложно. Потому что это было тяжелое время, а люди склонны не вспоминать ужасы, через которые им пришлось пройти. Люди не хотят жить в этой боли. Нужно идти дальше, поэтому все свидетели конфликта на Донбассе вынуждены консервировать свои воспоминания, оставлять их в прошлом", – добавила психолог.

После знакомства участники хакатона несколько часов обсуждали, как лучше опрашивать свидетелей конфликта на Донбассе, спорили о том, какие временные рамки каждой истории документировать, вырабатывали предложения, которые войдут в единую концепцию сбора историй. Каждая группа подготовила огромное количество рекомендаций. Среди них были и вполне новаторские. Так, психолог Вера Романова предложила беседовать с детьми (это самая сложная для работы историков категория) при помощи театрализованных форм или даже проводить интервью в популярной компьютерной игре Mineсraft. По ее мнению, такой подход позволит самым маленьким очевидцам трагедии в полной мере раскрыться и поделиться тем, что наболело.

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Все предложения участников были зафиксированы. Фонд Рината Ахметова систематизирует их и будет использовать в работе.

"Миллион жизней, спасенных Ринатом Ахметовым, это миллион судеб. У каждого мирного жителя Донбасса своя история. Каждая из них должна быть собрана и задокументирована. Потому что вооруженный конфликт продолжается. Потому что под обстрелами миллионы людей продолжают выживать с надеждой на мир. Эта надежда должна быть услышана всеми. Чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире. Мы планируем в дальнейшем собрать истории всех пострадавших и разместить их в открытом доступе. Любой желающий сможет с ними ознакомиться и сегодня, и завтра, через десятки и даже сотни лет", – сказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

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