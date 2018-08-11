Невзоров о борцах за "Русский мир" на Донбассе: им выбили печень, зубы и переломали пальцы

В тюрьмах на оккупированной территории Донбасса содержатся сотни россиян, которые приехали на восток Украины спасать "русскую идею", а потом оказались в ямах и подвалах.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Донбасские уголовники теперь рвут на себе волосы, не понимая, что делать с этими людьми, потому что выпускать их нельзя, расстреливать уже опасно, а удерживать очень хлопотно. Эти все люди, каким образом оказались там, по этим тюрьмам? Те, действительно, наивные романтические мальчики, которые по зову сердца и телевизора кинулись помогать восставшим как бы шахтерам, но оказались невольными свидетелями бесконечной череды изнасилований, грабежей, отъема собственности, бессудных массовых расстрелов. И, разумеется, как свидетели они никому не нужны", – говорит журналист.

По его мнению, бывшие заключенные, выйдя на свободу не простят того, что с ними сделали.

"Тем, кто приехал туда воевать за этот "Русский мир", этот же "Русский мир" повыбивал и печень, и зубы и переломал пальцы", – продолжает Невзоров.

"Теперь, я подозреваю, что, если эти люди выйдут из тюрем, они выйдут сильно обиженными. И даже если им умело отрежут языки, то найти нормального сурдопереводчика теперь не проблема. И все равно о том, что с ними происходило, они смогут рассказать. Конечно, их там пытали, потому что ведь это же тоже скрепа, и тюрьма без пытки – это как свадьба без музыки или как компьютер без интернета", – иронизирует публицист.

По его словам, россияне провинились тем, что на оккупированном Донбассе стали свидетелями воровства, массовых убийств и бесконечно жестоких изнасилований.

"И я подозреваю, что они выйти оттуда либо не смогут, либо выйдут уже совсем обиженные и никто, не один человек в мире, кроме их родных, уже про них не вспоминает. России они тоже уже не нужны, потому что, например, ФСБ никогда не будет принимать никаких усилий, чтобы их освободить. Понятно, что если человек способен куда-то ехать и что-то защищать с оружием в руках, то такой человек лучше пусть где-нибудь будет подальше, а еще лучше пусть будет в заточении. Потому что у него одни взгляды, а завтра он выйдет обиженным, и у него будут взгляды совершенно другие", – считает Невзоров.

"Донбасским уголовникам тоже эти люди не нужны, потому что они могут разоблачить те преступления, которые совершались. Они не нужны Кремлю, потому что, если они заговорят, это нанесет огромный ущерб идеологии. То есть, грубо говоря, с ними только одни простые и сложные проблемы", – резюмировал журналист.

Напомним, ранее Невзоров предположил, что конфликт на Донбассе завершится естественным образом: Главари боевиков потребуют миллион долларов, ящик водки, блондинку и вертолет – и на этом все закончится.

Также напомним, Невзоров объяснил, почему Россия избавится от захвативших Донбасс уголовников. По его мнению, Кремлю надо было быстро найти "крайних" и повесить на них ответственность за сбитый малайзийский Boeing.