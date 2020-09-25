Новые правила: жителей "ЛНР" в свободную Украину будут выпускать раз в месяц

Пока на передовой оккупанты продолжают провоцировать украинских военных, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник выдал "указ" – выпускать жителей оккупированной территории через КПВВ "Станица Луганская" в свободную Украину (и обратно) только один раз в месяц.

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Об этом сообщает "Громадське радіо".

Он считает, что в Украине создалась якобы неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и решил ввести новые ограничения для жителей ОРЛО.

"Въезд граждан на территорию "ЛНР" с территории Украины и выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории "ЛНР", осуществляется по документам, подтверждающим этот факт, не чаще чем один раз в месяц", – говорится в "указе" главаря боевиков.

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 28 сентября начнет действовать обновленная карантинная карта Украины.

Напомним, что на недавних переговорах в Берлине на уровне советников глав государств "нормандского формата" была подтверждена договоренность о пропуске на оккупированные территории миссии Красного Креста, однако оккупанты не выполнили договоренность. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил с требованием к боевикам.

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