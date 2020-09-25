На Донбассе оккупанты продолжают провоцировать украинских военных

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 сентября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Каменки враг произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

"Военнослужащие Объединенных сил не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ сбили два вражеских беспилотника. Оккупанты продолжают нарушать договоренности о перемирии.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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