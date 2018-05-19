Обстрелы боевиков на Донбассе: ДФС снова не работает

Из-за обстрела боевиков Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку, снова не работает. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF).

"Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжение 345 тыс. человек на востоке Украины, сегодня остановилась из-за обстрела. Хлопроводные трубы были повреждены, создавая риск для жизни работников водоснабжения. Мы призываем все стороны избегать обстрела водной инфраструктуры. Вода это не мишень", – говорится в соообщении.

Ранее ГСЧС сообщала о том, что 17 мая около 21:40 в результате обстрела работа ДФС была приостановлена. Подача воды осуществлялась самотеком. Водоснабжение планировалось восстановить в пятницу, 18 мая.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что наблюдатели планируют установить пункт возле станции после обстрела боевиков, который призошел 17 апреля. Тогда пятеро работников получили ранения, а сама ДФС была парализована неделю. Без воды осталась часть временно оккупированного Донецкая и поселения вокруг.

В свою очередь в США жестко обратились к России из-за обстрелов боевиками объектов критической инфраструктуры, имея ввиду ДФС. Спикер Госдепа США Хизер Нойерт говорила, что этот инцидент поставил под угрозу водоснабжение для 350 тысяч украинцев по обе стороны линии соприкосновения.