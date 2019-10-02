Обстрелы не прекращаются: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

/ Фото: Getty Images

За минувшие сутки, 1 октября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановка", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия, еще дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Водяного. В районе Богдановки враг стрелял по участку разведения из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополя, Новомихайловки и Новогнатовки применили станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки велся огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Новолуганского оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм, а вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майского боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Золотого – стрелковое оружие.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 30 сентября на Донбассе боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил боец ВСУ.

Новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на ГУР МОУ, что на оккупированных территориях Донбасса оккупанты усилили "полицейский режим" , а прикрывают это все страшилками об "украинских диверсантах" и возможном наступлении украинской армии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама