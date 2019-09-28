Задерживают людей и распространяют фейки о ВСУ: что происходит в "Л/ДНР"

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На оккупированных территориях Донбасса оккупанты усилили "полицейский режим", а прикрывают это все страшилками об "украинских диверсантах" и возможном наступлении украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, под предлогом мероприятий якобы по противодействию "украинским диверсантам", введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. При этом сотрудники т.н. "правоохранительных органов" часто задерживают лиц, не имеющих паспортов "ЛНР/ДНР", по подозрению в "нелояльности" к оккупационному режиму.

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В то же время местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий Объединенных сил для оправдания усиления мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск. Таким образом противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт в Донбассе", а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики усиленно тренируют мобилизацию. На оккупированных территориях Донбасса российское командование проводит подготовку боевиков к масштабным учениям, в частности отрабатывается мобилизация местного населения на фронт.

В то же время жители "Л/ДНР" раскрыли провокацию оккупантов. Недавно в Луганске подорвали автомобильный мост. Это было воспринято местной общественностью как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупантов.

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