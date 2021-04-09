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Боевики укрепляют позиции и палят по ВСУ: на Донбассе погиб украинский боец

9 апреля, 07:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Незаконные формирования обстреливают инфраструктуру и минируют территории

На Донбассе 8 апреля незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате погиб украинский военный. Сегодня, 9 апреля, обстрелов боевиков пока не зафиксировали.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, среди этих обстрелов 11 – по украинским защитникам, 2 обстрела инфраструктуры, 1 дистанционное минирование и 1 факт укрепления боевых позиций.

Неподалеку Песков и Водяного враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино боевики использовали крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельск – станковые противотанковые гранатометы.

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Также вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское. В результате погиб украинский военный.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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В районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Кроме того, вблизи Широкино ВСУ зафиксировали инженерные работы по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения, а в направлении поселка Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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Обо всех фактах нарушений оперативно сообщили СММ ОБСЕ.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на Донбассе посетил передовые позиции украинских военных, где в последнее время была наиболее напряженная обстановка.

Кроме того, сообщалось, что глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС
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