Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДЛО — Генштаб

Российские наемники продолжают открывать огонь

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Пророссийские боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДЛО) из-за возможного обострения ситуации. Людей планируют вывозить из Донецка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"По информации, поступающей из ОРДЛО, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением", — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Генштабе сообщили, что ВСУ неуклонно придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Их действия носят исключительно оборонительный характер.

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