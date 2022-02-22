Оккупанты обстреляли жилой дом в Счастье (фото)

Сейчас ждут тишину, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто там остался

Оккупанты обстреляли город Счастье. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 февраля, российские оккупанты устроили обстрел на Донбассе и попали в жилой дом в городе Счастье. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

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Гайдай заявил, что в течение суток обстрелы не утихают.

"По адресу Донецкая, 20 – попадание, жертв нет. Сейчас ждут тишину, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто остался в доме. Информация будет дополняться", – добавил глава Луганской ОГА.

В городе Счастье обстрел. Фото: Facebook/Сергей Гайдай

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Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

Российско-оккупационные войска обстреляли: