Орудуют российские снайпера и диверсанты: тревожные разведданные с передовой

Противник не только обстреливает позиции ВСУ, но и пытается скрыть свои атаки от камер наблюдения

Командование оккупантов стало активней применять на фронте диверсионные группы и снайперов, а на передовые позиции заехали российские саперы для установки минных полей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Российское командование активизировало привлечения диверсантов и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Российские диверсанты уничтожают камеры видеонаблюдения с целью сокрытия своих действий в "серой зоне". Таким образом враг пытается избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня, нанесение потерь украинской армии.

Кроме того, на отдельных направлениях заметили прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.

Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ на Донбассе применили уникальную систему, которая может заметить передвижения боевиков. Сейчас на передовой установили тридцать специальных камер.

Видео: Сегодня

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