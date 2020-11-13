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Освобожденный из плена боевиков Станислав Асеев получил квартиру

13 ноября, 17:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Асеев планирует вывезти мать из оккупированной территории

Журналист и бывший пленник боевиков Станислав Асеев получил квартиру от государства.

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Об этом Асеев написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем – и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых было возложено реализацию президентского слова еще в январе, мало что сделали, – и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей с ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен", – написал он.

Также журналист отметил, что хочет вывезти мать с оккупированного Донбасса.

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"Прежде всего, потому, что теперь я наконец смогу вывезти маму с оккупации и ей будет жить. А сам я смогу, наконец, не вращаться каждый день с мыслями – не бросили ли ее в подвал за то, что говорит ее сын", – отметил он.

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Напомним, Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке. Боевики "ДНР" обвинили его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года. В конце декабря 2019 года его освободили в рамках обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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