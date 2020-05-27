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Переговоров с "ЛДНР" не будет: Кулеба рассказал о жесткой реинтеграции Донбасса

27 мая, 20:00

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Все зависит от вывода российских войск

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сразу после восстановления Украиной своего контроля над временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей все оккупационные администрации будут расформированы. Об этом сообщает ATR.

Кулеба подчеркнул, что украинская власть ни при каких условиях не будет вести разговоры с боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования и в будущем Донбасса. Если будет безопасность, будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где в этой картинке оккупационные администрации? Ответ — нигде", — заявил Кулеба.

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Напомним, украинская сторона намерена подключить к переговорному процессу в Минске представителей ОРДЛО, которые имеют общественную и юридическую легитимность. Эти люди должны иметь общественное признание, и это могут быть даже чиновники, которые были избраны в местные органы власти на Донбассе еще до войны.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл первоочередную цель в переговорах по Донбассу. По его словам, участники "нормандского формата" настаивают на российском варианте урегулирования по Донбассу: сначала выборы, а потом – передача границы Украине. Но украинский лидер не согласен с этим.

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Донбасс оккупанты реинтеграция Дмитрий Кулеба

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