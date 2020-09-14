Перемирие на Донбассе: боевики снова открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 13 сентября, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, враг произвел несколько провокационных выстрелов из подствольных гранатометов вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, в ВСУ определили лучших танкистов. Смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама