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Перемирие на Донбассе: боевики снова открывали огонь

14 сентября, 07:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 13 сентября, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, враг произвел несколько провокационных выстрелов из подствольных гранатометов вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, в ВСУ определили лучших танкистов. Смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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