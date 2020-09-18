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Россия завезла "Грады" и вагоны с боеприпасами на оккупированный Донбасс

18 сентября, 15:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Оккупанты готовятся к боевым действиям

Несмотря на режим прекращения огня, Россия продолжает вооружать боевиков на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"С начала сентября через неконтролируемый Украиной участок границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", – говорится в сообщении.

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Также сообщается о доставке боевикам 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивных систем залпового огня "Град", которые прошли капитальный ремонт на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

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Отметим, что в последнее время регулярно появляются тревожные разведданные о подготовке оккупантов к боевым действиям. Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники.

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Смотрите также видео с допроса снайпера боевиков, который недавно сдался ВСУ:

Видео: YouTube/Анатолий Штирлиц

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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