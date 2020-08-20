Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники

В т.н. "Л/ДНР" продолжают готовиться к боевым действиям. С начала перемирия из России на Донбасс не прекращались поставки боевой техники.
Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.
Отмечается, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".
Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
"Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлены около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения", – сообщила разведка.
Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебрасывает на Донбасс технику, оружие и наемников. На оккупированные территории завезли большое количество оружия и военного имущества для боевиков. Это тоже доказывает, что оккупанты явно не заинтересованы в прекращении войны.
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