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Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники

20 августа, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Агрессор наращивает боеспособность боевиков и явно не заинтересован в прекращении войны

В т.н. "Л/ДНР" продолжают готовиться к боевым действиям. С начала перемирия из России на Донбасс не прекращались поставки боевой техники.

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Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Отмечается, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

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"Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлены около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения", – сообщила разведка.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебрасывает на Донбасс технику, оружие и наемников. На оккупированные территории завезли большое количество оружия и военного имущества для боевиков. Это тоже доказывает, что оккупанты явно не заинтересованы в прекращении войны.

Смотрите также видео, как Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой:

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Россия Донбасс разведка военная техника

Источник: Сегодня

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