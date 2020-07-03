Пляжи на Азовском море атакуют огромные медузы: опасно ли это (фото)

На побережье Азовского моря в Мариуполе снова заметили нашествие медуз. В этот раз местные пляжи штурмует вид под названием "корнерот".
Обычно они там не водятся. Выяснилось, что эти медузы поневоле заплывают в акваторию Азовского моря из Черного. Как рассказал "0629" заведующий кафедры охраны труда и окружающей среды ПГТУ Владимир Монин, наличие на Азовском побережье такой медузы зависит от направления ветра и степени солености воды.
"Поскольку наше побережье находится в Таганрогском заливе, то минерализация воды в Азовском море напрямую зависит от ветра. Когда дует восточный ветер, он выдувает соленую и нагоняет пресную воду – из рек Кубань и Дон. В таком случае минерализация падает. Медуза- корнерот этого не любит. Когда же ветер меняет направление, в Азовское море заходит вода из Черного и вместе с потоком соленой воды заходит и медуза. Соленость должна составлять не меньше 10 промилле. Так как соленость моря постоянно меняется, то долго жить медузы в Азовском море не могут. Здесь они не размножаются и фактически приплывают на побережье Азовского моря умирать. Но и мертвые такие медузы могут ужалить. Это произойдет, если взять их за нижние конечности – щупальцы", – рассказал Монин.
Если вас ужалил "корнерот", паниковать не стоит. Эксперт заверяет – укус не смертельный. Достаточно промыть обожженное место морской или соленой водой, а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы (пресной водой промывать нельзя). Также нейтрализовать укус медузы можно соком лимона или промыть раствором пищевой соды (или уксусом).
Отметим, на укус медузы люди могут реагировать по-разному. В группе риска – пожилые люди, младенцы до 3 лет. Специалисты советуют: если человек склонен к аллергии, ему нужно принять антигистаминный препарат. Иногда боль от жала медузы может быть очень сильной, тогда лучше принять обезболивающее.
Также поможет приглушить боль и изжогу обычный холодный компресс.
Напомним, пляжи на Азовском море уже не первый год атакуют огромные медузы. Прошлым летом они тоже пугали курортников в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом.
А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз:
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