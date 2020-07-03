Пляжи на Азовском море атакуют огромные медузы: опасно ли это (фото)

С каждым днем их становится все больше

На побережье Азовского моря в Мариуполе снова заметили нашествие медуз. В этот раз местные пляжи штурмует вид под названием "корнерот".

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Обычно они там не водятся. Выяснилось, что эти медузы поневоле заплывают в акваторию Азовского моря из Черного. Как рассказал "0629" заведующий кафедры охраны труда и окружающей среды ПГТУ Владимир Монин, наличие на Азовском побережье такой медузы зависит от направления ветра и степени солености воды.

"Поскольку наше побережье находится в Таганрогском заливе, то минерализация воды в Азовском море напрямую зависит от ветра. Когда дует восточный ветер, он выдувает соленую и нагоняет пресную воду – из рек Кубань и Дон. В таком случае минерализация падает. Медуза- корнерот этого не любит. Когда же ветер меняет направление, в Азовское море заходит вода из Черного и вместе с потоком соленой воды заходит и медуза. Соленость должна составлять не меньше 10 промилле. Так как соленость моря постоянно меняется, то долго жить медузы в Азовском море не могут. Здесь они не размножаются и фактически приплывают на побережье Азовского моря умирать. Но и мертвые такие медузы могут ужалить. Это произойдет, если взять их за нижние конечности – щупальцы", – рассказал Монин.

Если вас ужалил "корнерот", паниковать не стоит. Эксперт заверяет – укус не смертельный. Достаточно промыть обожженное место морской или соленой водой, а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы (пресной водой промывать нельзя). Также нейтрализовать укус медузы можно соком лимона или промыть раствором пищевой соды (или уксусом).

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Отметим, на укус медузы люди могут реагировать по-разному. В группе риска – пожилые люди, младенцы до 3 лет. Специалисты советуют: если человек склонен к аллергии, ему нужно принять антигистаминный препарат. Иногда боль от жала медузы может быть очень сильной, тогда лучше принять обезболивающее.

Также поможет приглушить боль и изжогу обычный холодный компресс.

Напомним, пляжи на Азовском море уже не первый год атакуют огромные медузы. Прошлым летом они тоже пугали курортников в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом.

А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз:

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