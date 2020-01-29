"Почувствовал себя человеком": врач из Луганской области – о проекте "200 скорых для Украины"

Машина дает возможность добраться до пациентов, которые проживают в самых отдаленных населенных пунктах

/ Фото: fdu.org.ua

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"Вы дали возможность мне, обычному врачу первичного звена, который проработал в селе 24 года, почувствовать себя человеком, предоставив возможность пользоваться данным автомобилем, о чем я не мог мечтать даже в самых сладких снах".

Так отреагировал на получение машины первичной медико-санитарной помощи, созданной на базе Toyota Land Cruiser, врач Каменской сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины Эдуард Чугай. Его благодарственное письмо поступило в адрес Фонда Рината Ахметова.

Каменская амбулатория пополнила автопарк внедорожником в рамках проекта "200 скорых для Украины". Всего сельским громадам и амбулаториям по всей стране были вручены 64 медицинских джипа. Государственные медучереждения впервые получили оборудованное по последнему слову техники авто такого класса.

"Эта машина дает возможность врачу добраться до пациентов, которые проживают в самых отдаленных населенных пунктах, при условии практически полного отсутствия дорог с твердым покрытием", – пишет в своем письме медик.

Он рассказывает, что сегодня с коллегами обслуживает на суперсовременном джипе пациентов в четырех селах Луганской области: Каменка, Степное, Ганусовка и Пантюхино. В перспективе география работы будет расширена.

"Теперь мы с гордостью преодолеваем любые преграды на нашем пути в радиусе около 30 км", – добавляет Эдуард Чугай.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Помимо 64 внедорожников медики Украины получили 22 неонтальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

Пять фактов о скорых-внедорожниках:

В салоне установлен компактный универсальный дефибриллятор "Mediana" с клавиатурой на кириллице и голосовыми подсказками;

Машина снабжена специальными каталками итальянского производства;

В салоне есть перегородка, благодаря которой пациент находится в как бы отдельном помещении;

Уникальная выдвижная и практически не занимающая места система для капельниц;

Есть специальное складывающееся кресло, чтобы можно было перемещать пациента по ступенькам.

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