Почувствуй свою суперсилу: Лиза из Алексеево-Дружковки решила стать писательницей, не смотря на проблемы со спиной

Девушка, влюбленная в книги, не может учиться и писать сидя из-за болезни

Она пишет романы и хочет стать писательницей. Вот только учится Лиза преимущественно лежа. Но если мечтаешь по-настоящему, уверена девушка, ни болезнь тебя не одолеет. О новогодних встречах, которые вдохновляют – далее.

Среди книг она чувствует себя как рыба в воде. Магия слова покорила Лизу еще с детства. Недавно она закончила роман на сто с лишним страниц.

Лиза Кубрак ученица Алексеево Дружковской общеобразовательной санаторной школы-интерната:

"Я мечтаю издать книгу, поступить в ВУЗ мечты. Обучать детей. Потому что кто, если не мы?"

Но писать ей приходится лежа, чтобы снять нагрузку с позвоночника. В санаторной школе Алексеево Дружковки учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Мать будущей писательницы – ее лучшая подруга и справедливый критик. Преподает в школе дочери. Хотя Лиза и выбрала сюжетную линию романа, где подростки конфликтуют с родителями, в реальной жизни все наоборот.

"Так уж сложилась судьба, что растёт Лиза без папы. Только я одна её воспитываю. И отношения сложились с самого детства доверительные. Она мне до сих пор в принципе говорит: "Чем мне нравиться с тобой советоваться, что ты никогда не навязываешь своё мнение", – делится Лариса Кубрак, мать Лизы.

В правильности выбора будущей профессии Лизу убедили мотивационные встречи с послами Фонда Рината Ахметова. Телезвезды помогают воспитанникам интернатных учреждений раскрыть потенциал и таланты.

"Наши встречи происходят уже в четвёртый раз и в общем-то мы их ждём. Потому что каждая встреча с послами много для нас значит. Потому что каждая встреча важна. Оставляет свой след в нашей памяти", – говорит Лиза.

Акция "Ринат Ахметов – детям!" – самая масштабная в стране. Инициирована она была 19 лет назад. Традиция добра, к которой только за последние пять лет присоединились более семисот тысяч юношей и девушек. Для Лизы организовали мастер-класс с украинской писательницей Марией Миняйло. Мария не только раскрыла секреты профессиональной "кухни", но и вдохновила девушку на новые произведения.

"Конечно, это важно и это здорово. Что есть возможность у этих детей, общаться с людьми, которые чего-то достигли", – отмечает писательница.

"Когда мне подарили сертификат и книги по обучению письму, я была настолько рада, что чуть не заплакала. Это правда осуществление моей мечты и помощь! Считаю, что Ринат Ахметов делает большое дело, когда помогает детям определиться с профессией, целью в жизни", – делится сама Лиза.

В будущем Лиза хочет посвятить себя решению социальных проблем в обществе. Выбрав инструментом слово, над совершенством которого будет работать и в дальнейшем.

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