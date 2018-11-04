Пограничники пресекли вывоз крупной партии икон на оккупированные территории

Сотрудники Государственной фискальной службы вместе с пограничниками, включенными в состав Объединенных сил, задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области девушку, которая пыталась незаконно вывезти на оккупированную территорию иконы.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"На КПВВ "Марьинка" осуществлен досмотр личных вещей гражданки К. 1994 года рождения, которая пыталась незаконно вывезти на временно оккупированную территорию Украины деревянные иконы, иконы в деревянных рамках, иконы в пластиковых рамках, пластиковые рамки для икон и капроновые подвески для крестиков", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что общая ориентировочная рыночная стоимость изъятых предметов составила 43 тысячи гривен.

В отношении гражданки составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204-3 (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Ранее СБУ задержала мужчину, который пытался вывезти в Россию старинные иконы. Местный коллекционер планировал с помощью курьера, гражданина Российской Федерации, контрабандой перевезти исторические и культурные ценности через государственную границу для продажи. По предварительными оценкам, стоимость изъятых ценностей составляет 2 тысяч долларов.

Кроме того, в сентябре россиянка пыталась незаконно вывезти из Украины старинную икону.