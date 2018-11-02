Нашатырь – нипочем: пограничная собачка не пропустила в Польшу пол кило наркотиков

Сегодня, 18:26

Злоумышленники положили в пакет с наркотиками вату, жутко пахнущую нашатырным спиртом для отпугивания 4-лапых "погранцов"


Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

Во Львовской области, сегодня, в пункте пропуска "Краковец", во время оформления пассажиров автобуса, следовавшего в Познань (Польша), пограничники инициировали проверку сумок, которые якобы везли для  передачи за границу.

"К общему погранично-таможенному досмотру клади привлекли служебную собаку пограничников, специально натренированного для поиска наркотиков. Пес указал на одну из сумок. Как выяснилось – не зря. Внутри сумки был найден черный пакет, в котором находилось 500 граммов вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно марихуаны", – сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда.

Примечательно, вместе с наркотиками был пакет с ватой, насквозь пропитанной нашатырным спиртом, вероятно для перебивки запаха и отпугивания служебных собак на границе.

О находке пограничники немедленно проинформировали сотрудников Национальной полиции Украины, продолжаются соответствующие процессуальные меры.

Напомним, не так давно в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

А в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.

Ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.

 
Польша, пограничники, собака, Краковец

Вы сейчас просматриваете новость "Нашатырь – нипочем: пограничная собачка не пропустила в Польшу пол кило наркотиков ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одесской области мужчина получил срок за украденного щенка

Сегодня, 13:31

Вор унес из вольера собаку стоимостью в три тысячи гривен

Экономика

Фото: Pixabay

Украинские "заробитчане" будут все меньше рваться в Польшу - НБУ

Сегодня, 13:12

Количество заявлений на разрешрение работать в соседней стране уже сократилось
Загрузка...

Евросоюз

В Луцк прибыл посол Польши Ян Пекло, фото 2000.ua

Стабильность Европы зависит от Украины - Польша

Сегодня, 12:49

Украина имеет решающее значение в обеспечении безопасности на европейском континенте, считает дипломат

Другие страны

Андерс Фог Расмуссен. Фото: AFP

Чего боятся в Кремле: экс-генсек НАТО рассказал о страхах Путина

Сегодня, 11:47

Андерс Фог Расмуссен призывает говорить с Кремлем только на "языке силы", потому что только его Россия и понимает

Экономика

Фото: AFP

В Польше жестко отреагировали на политику Германии по "Северному потоку - 2"

30 Октября, 15:56

В польском МИД уверены, что позиция ФРГ противоречит общеевропейским взглядам

Евросоюз

В польском торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшие

28 Октября, 21:04

Нескольких пострадавших решили доставить в больницу для обследования
Загрузка...