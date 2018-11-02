Нашатырь – нипочем: пограничная собачка не пропустила в Польшу пол кило наркотиков

Злоумышленники положили в пакет с наркотиками вату, жутко пахнущую нашатырным спиртом для отпугивания 4-лапых "погранцов"

Во Львовской области, сегодня, в пункте пропуска "Краковец", во время оформления пассажиров автобуса, следовавшего в Познань (Польша), пограничники инициировали проверку сумок, которые якобы везли для передачи за границу.

"К общему погранично-таможенному досмотру клади привлекли служебную собаку пограничников, специально натренированного для поиска наркотиков. Пес указал на одну из сумок. Как выяснилось – не зря. Внутри сумки был найден черный пакет, в котором находилось 500 граммов вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно марихуаны", – сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда.

Примечательно, вместе с наркотиками был пакет с ватой, насквозь пропитанной нашатырным спиртом, вероятно для перебивки запаха и отпугивания служебных собак на границе.

О находке пограничники немедленно проинформировали сотрудников Национальной полиции Украины, продолжаются соответствующие процессуальные меры.

Напомним, не так давно в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

А в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.

Ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.