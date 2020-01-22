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Похищение, изнасилование и пытки ребенка: преступнику вынесли жесткий приговор

22 января, 12:20

Жителя Краматорска признали виновным в насилии и пытках 12-летнего мальчика

/ Фото: Flickr

В Краматорске вынесли приговор мужчине, который был признан виновным в похищении, растлении, изнасиловании и пытках 12-летнего мальчиках.

Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, жителю Краматорска предстоит провести за решеткой 15 лет.

В ходе расследования было установлено, что 23 августа 2018 года в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что неизвестный мужчина изнасиловал ее сына.

"Оказалось, что накануне 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затянул мальчика в подвальное помещение своего дома и, угрожая ножом, заставил раздеться, дважды изнасиловал, демонстрируя ролики с элементами порнографии", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы удерживать ребенка в подвале, злоумышленник использовал веревку, которой связал мальчика по ногам и рукам, тем самым умышленно нанеся ему серьезные физические и моральные страдания.

Утром ребенку удалось сбежать от насильника, и рассказать, что с ним произошло, матери. Все время досудебного расследования преступник находился в следственном изоляторе.

Напомним, 16 января в Украине вступил в силу закон о введении реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Документ, который был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года, внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Источник: Сегодня

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