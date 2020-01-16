Доступ к реестру будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений

В четверг, 16 января, в Украине вступил в силу закон о введении реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Документ был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года.

Документ внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности.

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Получить информацию о том, является ли определенное лицо внесенным в этот реестр, смогут руководители дошкольных, средних, внешкольных учреждений, а также учреждения здравоохранения и другие, которые обязаны осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера, при приеме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, желающие проверить свое наличие в нем.

Все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы.

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Помимо этого, законопроект предполагает ввести наказания за изнасилование несовершеннолетнего лица независимо от согласия 10-15 лет лишения свободы. Пункты о добровольной химической кастрации из документа изъяли.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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