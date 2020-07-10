Полиция задержала агронома-поджигателя: что грозит нарушителю

Пока миллионы украинцев сопереживают жителям Луганской области, которые в результате лесных пожаров потеряли своих родных и дома, в Бахмутском районе Донецкой области был задержан агроном Дмитрий П., 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов и пытался скрыться с места преступления.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook .

"Часто лесные пожары происходят в результате бережливости, или нет, жадности владельцев сельхозпредприятий и других землепользователей. После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтобы сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести", – написал он.



По словам Геращенко, военные как раз в этом месте проводили облет территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем в полицию.



Агроном-поджигатель был задержан, ему предъявлено подозрение по части первой статьи 245 Криминального кодекса, которой предусмотрена ответственность за поджог стерни.



Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 91 800 гривен до 153 000 гривен. Или в случае если это возгорание привело к тяжким последствиям – уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет.

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"Впредь предупреждаю всех, кто собирается нарушить Закон и поджигать стерню, траву и лес – за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность! Не шутите с Законом! Не подвергайте опасности жизни и здоровье украинцев", – резюмировал Геращенко.

Между тем, стало известно, что масштабный пожар в Луганской области, который охватил площадь более чем в пять тысяч гектаров, локализовали. Спасатели заверили, что "сейчас остаются три очага тления, угрозы распространения огня нет".

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