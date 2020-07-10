Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Полиция задержала агронома-поджигателя: что грозит нарушителю

10 июля, 00:08

Елена Вус Елена Вус

Мужчине грозит огромный штраф или тюремный срок

Пока миллионы украинцев сопереживают жителям Луганской области, которые в результате лесных пожаров потеряли своих родных и дома, в Бахмутском районе Донецкой области был задержан агроном Дмитрий П., 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов и пытался скрыться с места преступления.

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook .

"Часто лесные пожары происходят в результате бережливости, или нет, жадности владельцев сельхозпредприятий и других землепользователей. После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтобы сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести", – написал он.

По словам Геращенко, военные как раз в этом месте проводили облет территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем в полицию.


Агроном-поджигатель был задержан, ему предъявлено подозрение по части первой статьи 245 Криминального кодекса, которой предусмотрена ответственность за поджог стерни.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 91 800 гривен до 153 000 гривен. Или в случае если это возгорание привело к тяжким последствиям – уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет.

В тренде
На известном в Украине курорте туристку укусил смертельно опасный паук
Реклама

"Впредь предупреждаю всех, кто собирается нарушить Закон и поджигать стерню, траву и лес – за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность! Не шутите с Законом! Не подвергайте опасности жизни и здоровье украинцев", – резюмировал Геращенко.

Между тем, стало известно, что масштабный пожар в Луганской области, который охватил площадь более чем в пять тысяч гектаров, локализовали. Спасатели заверили, что "сейчас остаются три очага тления, угрозы распространения огня нет".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео поджог задержание полиция Донецкая область поджигатель агроном Антон Геращенко стерня

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикамДонбасс
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс
ВСУ хорошо
ВСУ хорошо "покрошили" боевиков и их технику: потери оккупантов за неделюДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять