Масштабный пожар в Луганской области локализован

Масштабный пожар в Луганской области, который охватил площадь в более чем пять тысяч гектаров, локализовали.

Реклама

Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:40, 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района", - говорится в сообщении.

Также спасатели заверили, что "сейчас остаются три очага тления, угрозы распространения огня нет".

К борьбе с огнем привлекались 1494 человека и 293 единицы техники, в том числе два пожарных самолета Ан-32П. С пожаром боролись спасатели из пяти областей, а также подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.

В тренде На известном в Украине курорте туристку укусил смертельно опасный паук

Реклама

Стоит напомнить также, что огонь вспыхнул еще 6 июля, и, когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 метров в секунду, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 человек отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

Напомним, ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров может быть поджог.

Также ранее мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама