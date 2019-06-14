Помочь ребенку услышать голос мамы

Четырехлетний Матвей из Мариуполя до сих пор не умеет говорить из-за тугоухости

Фото: fdu.org.ua

Проект "Теперь я слышу" Фонда Рината Ахметова помогает малышам с проблемами слуха. Одним из его участников стал четырехлетний Матвей Петров из Мариуполя.

Проблемы со здоровьем начались почти сразу после появления на свет. Еще в роддоме у Матвея сильно понизился уровень билирубина, что привело к потере веса.

"С раннего детства у сына были проблемы со зрением, хотя в данный момент оно нормализовалось. Матвей поздно начал сидеть, в восемь месяцев. А ходить стал только в возрасте полутора лет. Сейчас он любит рисовать, собирать конструкторы. Но до сих пор не может говорить", – рассказала Юлия, мама ребенка.

Причину молчания удалось установить во время одного из медицинских обследований. У малыша обнаружили врожденную тугоухость, из-за которой он почти не слышал и, соответственно, не мог научиться разговаривать. Чтобы справиться с бедой, нужны были высокочувствительные слуховые аппараты. В рамках проекта "Теперь я слышу" их предоставил Фонд Рината Ахметова.

"От всего сердца благодарю Рината Леонидовича за то, что помогает нашим деткам", – сказала Юлия.

"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800-509-001.

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