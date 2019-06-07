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"Теперь я слышу": как получить помощь

7 июня, 17:35

Фонд Рината Ахметова помог маленькому Никите из Мариуполя

Фото: fdu.org.ua

В Украине насчитывается порядка 10 000 детей, имеющих инвалидность из-за нарушений слуха. Недуг важно распознать в раннем возрасте и предпринять необходимые меры для его устранения. В противном случае ребенок не сможет нормально развиваться и адаптироваться в обществе сверстников.

Маленькому Никите из Мариуполя еще не исполнилось и полутора лет. С рождения до восьми месяцев мальчик развивался в соответствии с возрастом, врачи на плановых осмотрах не находили у него проблем со здоровьем.

"Когда сыну исполнилось 10 месяцев, мы решили пройти обследование у отоларинголога. Он сказал, что в ушках образовались серные пробки. Дополнительную диагностику тогда не проводили – в городе просто не было оборудования для обследования таких малышей", – рассказала Кристина, мама мальчика.

Спустя некоторое время родители обратили внимание на то, что Никита совсем не реагирует даже на громкие звуки. Произошло это случайно, во время масштабного ремонта квартиры. После этого было принято решение поехать на консультацию в Запорожье, где малышу поставили диагноз "тугоухость". Семья обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова – и в рамках проекта "Теперь я слышу" Никита получил высокочувствительные слуховые аппараты.

"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800-509-001.

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Тег слух, фонд Рината Ахметова, тугоухость, теперь я слышу

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