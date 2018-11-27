Помощь Донбассу: в декабре наборы выживания получат свыше 23 тысяч человек

Пятый год длится вооруженный конфликт, из-за которого пострадало свыше четырех миллионов мирных жителей Донбасса. Пятый год люди в городах, селах и поселках вблизи линии разграничения вынуждены выживать в условиях разрухи, под гром обстрелов, прятаться в подвалах. Население в постоянном страхе. Прежде всего – за детей, которые не могут спокойно ходить в школу или гулять на улице. Потому что Донбасс сегодня, по данным ООН, одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий на планете. Работы в прифронтовых селах и поселках не найти. Обеспечить семью даже самым необходимым люди не могут.

Пятый год мирным жителям Донецкой и Луганской областей помогает Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Регулярно доставляется продуктовая помощь для самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью, в том числе переселенцев. В декабре наборы выживания получат свыше двадцати трех тысяч человек.

"Людям, проживающим вблизи линии соприкосновения, сейчас приходится особенно тяжело. Ведь с наступлением холодов выжить тяжелее: много средств уходит на отопление жилья, а на лекарства и продукты денег практически не остается, – рассказывает Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова. – Поэтому продуктовые наборы Фонда – настоящее спасение для жителей прифронтового Донбасса. В декабре бригады мобильной выдачи доставят продукты для 42 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения. Также люди смогут получить наборы выживания в стационарных пунктах выдачи, которые организовал Фонд".

С начала вооруженного конфликта Фондом Рината Ахметова на востоке Украины выдано свыше 12 миллионов продуктовых наборов. Спасены жизни более миллиона человек.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в декабре