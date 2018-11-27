Помощь Донбассу: в декабре наборы выживания получат свыше 23 тысяч человек
Бригады мобильной выдачи доставят продукты для 42 населенных пунктов
Пятый год длится вооруженный конфликт, из-за которого пострадало свыше четырех миллионов мирных жителей Донбасса. Пятый год люди в городах, селах и поселках вблизи линии разграничения вынуждены выживать в условиях разрухи, под гром обстрелов, прятаться в подвалах. Население в постоянном страхе. Прежде всего – за детей, которые не могут спокойно ходить в школу или гулять на улице. Потому что Донбасс сегодня, по данным ООН, одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий на планете. Работы в прифронтовых селах и поселках не найти. Обеспечить семью даже самым необходимым люди не могут.
Пятый год мирным жителям Донецкой и Луганской областей помогает Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Регулярно доставляется продуктовая помощь для самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью, в том числе переселенцев. В декабре наборы выживания получат свыше двадцати трех тысяч человек.
"Людям, проживающим вблизи линии соприкосновения, сейчас приходится особенно тяжело. Ведь с наступлением холодов выжить тяжелее: много средств уходит на отопление жилья, а на лекарства и продукты денег практически не остается, – рассказывает Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова. – Поэтому продуктовые наборы Фонда – настоящее спасение для жителей прифронтового Донбасса. В декабре бригады мобильной выдачи доставят продукты для 42 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения. Также люди смогут получить наборы выживания в стационарных пунктах выдачи, которые организовал Фонд".
С начала вооруженного конфликта Фондом Рината Ахметова на востоке Украины выдано свыше 12 миллионов продуктовых наборов. Спасены жизни более миллиона человек.
Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.
График выездов бригад мобильной выдачи в декабре
|
Дата приезда
|
Город, район
|
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
04.12.2018
|
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
|
ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ, ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО
|
ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1, ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77
|
05.12.2018 06.12.2018 07.12.2018
|
Мариуполь
|
Мариуполь
|
УЛ. КУПРИНА 10
|
07.12.2018
|
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
|
НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ
|
НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30, ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21, ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, Первомайское ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6.
|
11.12.2018
|
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
|
ЛЕБЕДИНСКОЕ (в т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО , ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ
|
БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 а; СОПИНО АЗОВСКАЯ 4; ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24;
ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 а
|
12.12.2018
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
АНДРЕЕВКА, ДРУЖНОЕ, БАХЧЕВИК, ОБИЛЬНОЕ
|
БАХЧЕВИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, АНДРЕЕВКА МИРА 1
|
13.12.2018
|
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
|
НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ
|
НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВЕЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25, СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3
|
14.12.2018
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
БУГАС, ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНО-ДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА
|
БУГАС ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ), ЛЕСНОЕ МИРА 7, ПОЛЬНОЕ САДОВАЯ 1,
СТАНЦИЯ ЮЖНОДОНБАССКАЯ 1.
|
18.12.2018
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
НОВОТРОИЦКОЕ
|
НОВОТРОИЦКОЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК"
|
20.12.2018
|
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
|
НОВОТРОИЦКОЕ
|
НОВОТРОИЦКОЕ ПОКТОВСКОГО, 148
|
19.12.2018
|
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
|
ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА
|
ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100
|
25.10.2018
|
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
|
МАРЬИНКА
|
МАРЬИНКА, ДРУЖБЫ 29
|
26.12.2018
|
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
|
УМАНСКОЕ , ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО, ТОНЕНЬКОЕ, СЕМЕНОВКА , БЕРДЫЧИ, ПЕТРОВСКОЕ
|
УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА), ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37; ЛАСТОЧКИНО – МАГАЗИН, ТОНЕНЬКОЕ – МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30
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