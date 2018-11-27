Помощь Донбассу: в декабре наборы выживания получат свыше 23 тысяч человек

Вчера, 17:53

Бригады мобильной выдачи доставят продукты для 42 населенных пунктов

Помощь Донбассу: в декабре наборы выживания получат свыше 23 тысяч человек

Пятый год длится вооруженный конфликт, из-за которого пострадало свыше четырех миллионов мирных жителей Донбасса. Пятый год люди в городах, селах и поселках вблизи линии разграничения вынуждены выживать в условиях разрухи, под гром обстрелов, прятаться в подвалах. Население в постоянном страхе. Прежде всего – за детей, которые не могут спокойно ходить в школу или гулять на улице. Потому что Донбасс сегодня, по данным ООН, одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий на планете. Работы в прифронтовых селах и поселках не найти. Обеспечить семью даже самым необходимым люди не могут.

Пятый год мирным жителям Донецкой и Луганской областей помогает Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Регулярно доставляется продуктовая помощь для самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью, в том числе переселенцев. В декабре наборы выживания получат свыше двадцати трех тысяч человек.

"Людям, проживающим вблизи линии соприкосновения, сейчас приходится особенно тяжело. Ведь с наступлением холодов выжить тяжелее: много средств уходит на отопление жилья, а на лекарства и продукты денег практически не остается, – рассказывает Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова. – Поэтому продуктовые наборы Фонда – настоящее спасение для жителей прифронтового Донбасса. В декабре бригады мобильной выдачи доставят продукты для 42 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения. Также люди смогут получить наборы выживания в стационарных пунктах выдачи, которые организовал Фонд".

С начала вооруженного конфликта Фондом Рината Ахметова на востоке Украины выдано свыше 12 миллионов продуктовых наборов. Спасены жизни более миллиона человек.
Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в декабре

Дата приезда

Город, район

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

04.12.2018

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ,  ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО

 ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25,  ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1, ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77

05.12.2018    06.12.2018    07.12.2018

Мариуполь

Мариуполь

УЛ. КУПРИНА 10

07.12.2018

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ

НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30, ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21, ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, Первомайское ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6.

11.12.2018

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЕДИНСКОЕ (в т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО , ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ

БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 а; СОПИНО АЗОВСКАЯ 4; ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24;

ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 а

12.12.2018

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

АНДРЕЕВКА, ДРУЖНОЕ, БАХЧЕВИК, ОБИЛЬНОЕ

БАХЧЕВИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, АНДРЕЕВКА МИРА 1

13.12.2018

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ  ЗОРЯНОЕ,  ЖЕЛАННОЕ 1 И 2,  АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВЕЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25,  СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3

14.12.2018

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

БУГАС,  ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНО-ДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА

БУГАС ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ), ЛЕСНОЕ МИРА 7, ПОЛЬНОЕ САДОВАЯ 1,

СТАНЦИЯ ЮЖНОДОНБАССКАЯ 1.

18.12.2018

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

НОВОТРОИЦКОЕ

 НОВОТРОИЦКОЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК"

20.12.2018

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

НОВОТРОИЦКОЕ

НОВОТРОИЦКОЕ ПОКТОВСКОГО, 148

19.12.2018

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА

ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100

25.10.2018

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАРЬИНКА

МАРЬИНКА, ДРУЖБЫ 29

26.12.2018

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

УМАНСКОЕ , ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО,  ТОНЕНЬКОЕ,   СЕМЕНОВКА , БЕРДЫЧИ,  ПЕТРОВСКОЕ

УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА), ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37;   ЛАСТОЧКИНО – МАГАЗИН, ТОНЕНЬКОЕ  – МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30
Донбасс, помощь, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, бригады мобильной выдачи

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