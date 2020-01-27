Помощь Рината Ахметова в феврале получат почти 19 000 мирных жителей Донбасса

/ Фото: fdu.org.ua

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В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 000 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Торецкий, Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 7 февраля в Светлодарске и 14 февраля – в Новгородском", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 04-05.02.2020 ТОРЕЦКИЙ Р-Н СЕВЕРНОЕ, ДРУЖБЫ, ШУМЫ СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 06-07.02.2020 БАХМУТСКИЙ Р-Н МИРОНОВСКИЙ УЛ. МИРА 16 11.02.2020 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, СЕВЕРНОЕ НЕТАЙЛОВО, БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2; НЕВЕЛЬСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ; СЕВЕРНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30; ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 21; ОПЫТНОЕ, НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ; ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6 13.02.2020 МАРЬИНСКИЙ Р-Н МАКСИМИЛЬЯНОВКА, ГЕОРГИЕВКА МАКСИМЕЛЬЯНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100; ГЕОРГИЕВКА, ГАГАРИНА 2 14.02.2020 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н ВЕСЕЛОЕ, КАМЕНКА, ЛАСТОЧКИНО, ОРЛОВКА, ТОНЕНЬКОЕ, НОВОСЕЛКА 2 ОРЛОВКА, ЕЛАГИНА 3; ЛАСТОЧКИНО – ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1; ТОНЕНЬКОЕ, ШКОЛЬНАЯ 5; КАМЕНКА, СВОБОДЫ 1; ВЕСЕЛОЕ, КОЛХОЗНАЯ 10 18.02.2020 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н НОВОБАХМУТОВКА, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ДОНЕЦКАЯ 1 А, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, ВОЗРОЖДЕНИЯ 79; НОВОБАХМУТОВКА, МИРА 26 19.02.2020 ТОРЕЦКИЙ Р-Н КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО 2, БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, КУРДЮМОВКА, СОЛНЕЧНАЯ, 1; БАХМУТКА, АНОСОВА 44; ПЕСКИ 2, ШУМСКОГО 1; МАЙОРСК, КОЛЬЦОВА 7/1 20-21.02.2020 НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н СЧАСТЬЕ МИРА, 10 25.02.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н ЧЕРМАЛЫК, ОРЛОВСКОЕ, ФЕДОРОВКА ОРЛОВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ44; ФЕДОРОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1 26.02.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н БАХЧЕВИК, АНДРЕЕВКА БАХЧЕВИК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5; АНДРЕЕВКА, МИРА, 1 27.02.2020 МАРЬИНСКИЙ Р-Н МАРЬИНКА ДРУЖБЫ, 29

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