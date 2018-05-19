Посылка с Донбасса: мужчина из Волновахи пытался отправить боевые гранаты почтой

Сегодня, 18:52

В коробке из-под посуды мужчина пытался отправить боеприпасы в Белую Церковь

Фото:http://police.dn.ua
Фото:http://police.dn.ua

38-летний житель Волновахи в коробке из-под посуды пытался отправить почтой боевые гранаты. Об этом сообщает отдел коммуникации в Донецкой области.

Правоохранители в одном из отделений почты обратили внимание на мужчину, который непонятно вел себя и нервничал. Осмотрев пакет, который он отправлял в Белую Церковь, полиция обнаружила Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, отмечено в сообщении.

"38-летний местный житель объяснил, что месяц назад к нему подошли неизвестные и предложили заработать денег. Мужчине отдали пакет и попросили через некоторое время отправить на указанный адрес, за что он получил 300 гривен", – уточнили в полиции.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в почтовом ящике киевского догхантера взорвалась гранатаВ Днепровском районе, по улице Луначарского, поздно вечером произошел взрыв в подъезде жилой многоэтажки. По словам правоохранителей, взорвалась граната, подложенная неизвестными в почтовый ящик. В результате, пострадал Евгений Святогор — брат Алексея Святогора, известного догхантера.

Ранее мы писали о том, как в Луцке на почте взорвались гранаты.

В одном из почтовых отделений Киева задержали 25-летнего уроженца Черниговской области. Он пытался получить 7 картонных коробок, в которых было более 40 различных гранат, 6 ручных противотанковых гранатаметов и почти 5000 патронов.
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Источник:

"Сегодня"

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