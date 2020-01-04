Повсюду битое стекло, бутылки и бумага: город окупированного Донбасса утопает в мусоре (фото)

/ Фото: Twitter

Жители оккупированного Харцызска в Донецкой области жалуются на горы мусора в городе. Как сообщают пользователи соцсетей, сломался единственный мусоровоз, который может выгружать отходы из контейнеров.

В то же время местные "власти" активно сообщают якобы о поставках новой спецтехники для коммунальщиков.

Также в соцсетях пишут, что главную улицу города убрали, но на остальных "повсюду битое стекло, бутылки и бумага. Возле дома на Центральной мусорные контейнеры переполнены, и все вокруг загажено".

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"Это 1 января на площади Ленина, около 14:00 уже. Утром никто не убрал. Стыдно было перед детьми, которых мы привели к главной елке города. Весь асфальт усыпан окурками и битым стеклом. Я понимаю, что под алкоголем всегда свинство в праздники, но раньше убирали в 6 утра. Можно же, в конце концов, дополнительные урны поставить, контейнеры для сбора отходов. Ведь видно, что в маленькую урну мусор не поместится. Ведь видно, что люди пытались в урну бросить эти бутылки. В конце концов, питейные магазины обязать поставить хотя бы один большой контейнер на всех. И мусорщикам будет не так противно после горожан прибираться", – пишет местная жительница.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит Донецк после Нового года. На фото видно, что на улицах практически нет людей и машин.

Также за год после оккупации "Сегодня" составили топ-10 самых масштабных разрушений на востоке Украины.

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